Судьи Окружного админсуда Киева выносили заведомо неправосудные решения и вмешивались в работу ГБР и других госорганов

Председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Цель этих действий - избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для судей. Свой план, по версии следствия, они реализовали в несколько этапов:

• искусственно инициировано подачи исков об отсутствии полномочий у некоторых членов ВККС и запрет им выполнять свои полномочия и организовано вынесения судебных решений об их удовлетворении. • обеспечили смену двух членов ВККС по вмешательства председателя ОАСК на заранее определенных «лояльных» победителей конкурса по квоте Уполномоченного Верховной Рады и Государственной судебной администрации. Обязали ВККС немедленно включить в состав ВККС указанных победителей конкурса на основании решений ОАСК в исках, инициированных главой и служащими этого же суда. Один из искусственно инициированных судьями ОАСК исков к голове и члена ВККС подал судья Высшего административного суда. Поскольку по автоматическим распределением этот иск попал к судье ОАСК, на которого участники преступления не имели достаточного влияния, они пытались достичь вынесения им «желаемого» решения по «нужным» формулировкой, оказав давление на служителя Фемиды.

• запрет восьми членам ВККС осуществлять квалификационные оценки судей на основании вынесения заведомо неправосудного решения одним из судей Суворовского районного суда Одессы, в Организация ведения вынесения которого принимали активное участие отдельные должностные лица ОАСК. Впоследствии Одесский апелляционный суд отменил это решение как незаконное. При других обстоятельствах оно фактически бы сделало бы работу ВККС.

Также Генеральная прокуратура Украины зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк во время брифинга.

- Зафиксировано огромное количество вмешательств в деятельность органов государственной власти. То организованное системное давление на принятие решений судами, влияние на другие органы не имеет ничего общего с правосудием. На это обязательно должна быть реакция, и реакция незамедлительная. Органы, в которые осуществляли вмешательство: это и влияние на принятие решений Конституционным судом, на принятие решений ВККС и ВСП. Фактически в те органы, которые единственные могут влиять на судебную систему и привлечение к дисциплинарной ответственности, на министерства и ведомства, влияние на ГБР. То есть, указывается на то, что с помощью руководства могут давить на кого угодно, вызывать на допросы, чтобы принять те или иные необходимые решения. Огромный объем с признаками преступлений, которым обязательно будет дана оценка, - заявил Горбатюк.

В частности, Генпрокуратура зафиксировала разговоры руководства ОАСК.

- Зафиксированные разговоры могут свидетельствовать о совершении главой и судьями ОАСК коррупционных нарушений, в том числе получения неправомерной выгоды, - добавили в ГПУ.

С учетом наличия достаточных доказательств, ГПУ направило для подписания заместителю Генерального прокурора проекты сообщений о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 351-2 ( «Воспрепятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины»), ст. 375 ( «Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления»), ст. 376 ( «Вмешательство в деятельность судебных органов») Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Следствие принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств совершения преступлений и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.