В прокуратуре Николаевской области вместо следственного управления организовали подразделение по надзору за ГБР

Олег Барышов С июля прокуратуре Николаевской области заработало новое управление, которое будет наблюдать за работой Государственного бюро расследований в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Полное название нового подразделения – управление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования и розыскных действий территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве.

Управление создано приказом генерального прокурора, который «поддержал инициативу руководителей региональных прокуратур». Одновременно в штатном расписании региональной прокуратуры ликвидировали следственное управление.

В новое управление входят два отдела с общей численностью 16 человек – оно укомплектовано «наиболее опытными работниками». Как сообщил руководитель управления Олег Барышов, сейчас у процессуальных руководителей находится около 60 уголовных производств. По результатам досудебного расследования 6 уже направлены в суд. Управление расположено по адресу: Николаев, улица Артиллерийская, 10.

Напомним, что Барышов был старшим группы следователей прокуратуры, которая вела уголовное производство по «делу Титова».