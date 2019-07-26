Заместитель экс-начальника одесского Главка Головина подался в бега – его объявили в розыск

Константин Гейко Экс-заместитель начальника полиции Одесской области Константин Гейко, которого подозревают в краже из вещдоков семи контейнеров с сигаретами, скрылся от ареста и объявлен в розыск.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в Нацполиции.

Утром 25 июля сотрудники НАБУ и УВБ задержали бывшего начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина. Также сообщалось о задержании бизнесмена Чудакова. Позже в НАБУ сообщили, что экс-руководство одесской полиции и двое бизнесменов украли из вещдоков сигареты на ₴50 миллионов и продали.

Гейко объявлено подозрение НАБУ и САП по делу об исчезновении в 2017-м году семи контейнеров с сигаретами, которые были вещественными доказательствами в уголовном деле, и затем исчезли.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщает, что детективы провели обыски в квартире в Одессе, в которой, по их данным, проживал полковник полиции Гейко - квартира имеет площадь 600 (шестьсот) квадратных метров.