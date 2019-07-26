В аэропорту «Борисполь» задержали мать беглого нардепа Онищенко, которая фигурирует в «газовом деле»

В четверг, 25 июля, в аэропорту «Борисполь» задержали предполагаемую участницу схемы по разворовыванию природного газа, связанных с «Укргаздобычей».

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Фигурантка скрывалась от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года.

«25 июля 2019 в аэропорту «Борисполь» задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», которая скрывалась от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года», - сказано в сообщении.

САП не называет имя задержанной.

По данным источника «Украинской правды», это Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы. Сейчас задержанной избирают меру пресечения.

Напомним, в июле прошлого года НАБУ закончило расследование так называемого «газового дела» Онищенко. По версии следствия, он руководил преступной организацией, которая завладела более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с «Укргаздобычей».

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.