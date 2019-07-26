За сутки полицейские изъяли у двух жителей Николаевщины несколько килограммов каннабиса и 70 кустов конопли

В пятницу, 26 июля сотрудники полиции изъяли у двух жителей Николаевской области наркотические растения – несколько мешков с каннабисом и 70 кустов конопли.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Сообщается, что об этих жителях участковому полицейскому его соседи.

В ходе санкционированного обыска у 50-летнего мужчины сотрудники Вознесенского отдела полиции обнаружили и изъяли 25 наркосодержащих растений, которые он выращивал на приусадебном участке, а в доме хранил около двух килограммов сухого вещества растительного происхождения, похожего на каннабис.

По словам хозяина, коноплю он выращивал исключительно для собственного употребления.

Также к полицейским Новобугского отдела полиции поступила информация о местном жителе, который выращивает наркотические растения. Правоохранители обнаружили у 43-летнего мужчины 70 кустов конопли, которые, по его словам, он выращивает для кормления и лечения домашней птицы.

Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу.

По указанным фактам следственными подразделениями начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и части 2 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.

По результатам экспертиз будут решаться вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, в Вознесенске полиция нашла у мужчины во дворе более 200 кустов конопли.