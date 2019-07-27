В Киеве в трехэтажной квартире работала порностудия – девушки в три смены «общались» с клиентами по веб-камерам

В Киеве полиция закрыла порностудию, в которой работали более 20 девушек. В режиме онлайн они общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Организатор незаконного бизнеса – 32-летний киевлянин, который в центре столицы арендовал для студии трехэтажную квартиру. У него работали порномоделями девушки в возрасте от 18 до 30 лет. По веб-камерам они общались с клиентами, выполняя действия сексуального характера. От деятельности студии ежемесячно организатор получал незаконный доход в размере около 20 тысяч долларов.

За подбор и работу девушек отвечала администратор – 30-летняя киевлянка. На специализированных сайтах размещались объявления о наборе веб-моделей. Желающие связывались с подозреваемой, которая и проводила с ними собеседования. Девушки работали в три смены – утреннюю, дневную и ночную. Заработную плату получали наличными каждую неделю.

Полицейские провели обыски в местах проживания фигурантов и непосредственно в порностудии, где изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны с рабочей перепиской и черновые записи. Трех человек задержали – организатора, администратора и модель.

Напомним, что ранее в Николаеве провели масштабную спецоперацию по задержанию троих сутенерш и таксиста, которые организовали бордели для моряков-иностранцев.