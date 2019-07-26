На Николаевщине рецидивиста осудили за изнасилование – после первого срока он сменил фамилию и снова пошел на преступление

В Николаевской области 25 июля 48-летнего жителя Снигиревки за покушение на изнасилование 46-летней женщины приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«В течение досудебного расследования и суда обвиняемый свою вину отрицал, однако прокуроры предоставили суду целый ряд неоспоримых доказательств, которые стали основанием для вынесения обвинительного приговора», - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и после отбытия наказания сменил фамилию. Установление именно этого обстоятельства дало возможность выдвинуть против него более тяжкое обвинение.

Напомним, что на Николаевщине другого насильника приговорили к 10 годам тюрьмы, ранее он уже сидел за изнасилование и убийство подростка.