Патрульные стащили с Варваровского моста пьяного николаевца, который хотел покончить с собой

В Николаеве патрульные полицейские помешали мужчине покончить с собой прыжком с Варваровского (Южнобугского) моста.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николевской области.

Патрульные ехали по вызову через мост и обратили внимание на полураздетого мужчину, который стоял за ограждением моста. Прохожие сообщили патрульным, что мужчина высказывал намерение покончить с собой.

Полицейские подбежали к мужчине и силой затащили его назад. У гражданина были явные признаки сильного алкогольного опьянения.

Мужчина рассказал, что решился на такой страшный шаг из-за семейных неурядиц. Чтобы 33-летний гражданин не нанес вреда себе или окружающим на него надели наручники и передали врачам скорой помощи.

Патрульные Сергей Канавцев и Дмитрий Криничный

Напомним, как во Львове полицейские спасли мужчину, который истекал кровью после неудачной попытки суицида.