Суд отказался отправлять экс-начальника одесской полиции в СИЗО и назначил ему домашний арест

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему начальнику ГУНП в Одесской области генералу полиции третьего ранга Дмитрию Головину Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает «Думская».

Как известно, утром 25 июля сотрудники НАБУ и УВБ задержали бывшего начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина. Также сообщалось о задержании бизнесмена Чудакова. Позже в НАБУ сообщили, что экс-руководство одесской полиции и двое бизнесменов украли из вещдоков сигареты на 50 миллионов гривен и продали.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили судью отправить Головина в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог в размере 23 миллионов гривен. Дескать, есть риск, что он скроется на оккупированной территории Луганской области, откуда родом и где раньше работал.

Адвокаты, среди которых Татьяна Сягровец, говорили о невиновности Головина и просили освободить его под личное обязательство. Защитники считают, что полицейского задержали незаконно. Сам он тоже не признает своей вины.

Итогом заседания, которое длилось около шести часов, стало то, что суд отказал следствию и отправил экс-начальника ГУНП в Одесской области под домашний арест. Прокуратура намерена обжаловать это решение в апелляции.

Напомним, что ранее Специализированная антикорупционная прокуратура и внутренняя безопасность проводили обыски у экс-начальника одесской полиции Головина.

До этого, осенью 2018 года, через суд заявитель обязал НАБУ открыть относительно Головина уголовное производство по статье 366-1, («Декларирование недостоверной информации») и 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса Украины.