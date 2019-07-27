ГБР завела дело на начальника Главка Днепропетровщины, который натравил «КОРД» на патрульных, остановивших его за нарушение ПДД

ГБР открыло уголовное производство относительно начальником Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области за то, что решал проблему с патрульными при помощи спецназа полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, ранее появилось видео, как осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции.

В ГБР отметили, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство после публикации информации в СМИ и квалифицировали его как превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, генералу Глуховере грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.