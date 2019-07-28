В Николаеве суд оправдал замначальника Корабельного отдела полиции по делу о взятке, а его подчиненного оштрафовал на ₴17 тысяч

Виталий Тимофеев (фото - архив, 2017 год) В Николаеве суд оправдал заместителя начальника сектора превенции Корабельного отдела полиции Евгения Лисничука по обвинению в вымогательстве взятки, а вот его подчиненного участкового Виталия Тимофеева за это преступление наказали штрафом в 17 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Коребального районного суда Николаева.

Как известно, 3 мая 2017 года на взятке были задержаны заместитель начальника Корабельного отдела полиции – начальник сектора превенции майор Евгений Лисничук и участковый этого же отдела полиции капитан Виталий Тимофеев. Отмечалось, что капитан Тимофеев брал взятку для майора Лисничука. Речь идет о 1,5 тысячах гривен, которые Лисничук получил от местного предпринимателя, торгующего водочными изделиями. Эта сумма была ежемесячной «платой» за не привлечение к ответственности.

Еще во время избрания меры пересечения Тимофеев признал свою вину. А майор Лисничук тогда уверял, что не требовал деньги и предполагал, что участковый Тимофеев прикрывался его именем. Майор подтверждает, что к нему в 2016 году приходила жаловаться предприниматель, но она его предложение написать заявление проигнорировала.

В ходе судебного разбирательства, установлено, что одну из предпринимательниц полицейские привлекли к админответственности за продажу алкоголя и табачных изделий без лицензии. Позже она обратилась к участковому Корабельного ОП с предложением платить от 1 до 1,5 тысяч гривен, чтобы в дальнейшем такой проблемы у нее больше не возникало.

Обвиняемый Тимофеев признал свою вину. Он рассказал, что взял у предпринимательницы один раз 1,5 тысячи гривен, а потом от его знакомой еще один транш, во время которого его уже задержали. Он пояснил, что деньги брал для рабочих целей – на бензин и канцелярские принадлежности. Также обвинемый отрицал, что передавал деньги своему непосредственному начальнику.

Евгений Лисничук (фото - архив, 2017 год) Обвиняемый замачальника сектора превенции Корабельного ОП в суде свою вину не признал. Он говорил, что к нему приходила взяткодатель и говорила, что «сотрудничает» с участковым, но несмотря на это на нее составили админпротокол. После этого он вызвал подчиненного и провел с ним беседу по этому инциденту, но не сообщил об этом в инспекцию по личному составу. По его словам, взяткодатель еще несколько раз предлагала ему также «дружить», но последний раз он после такого предложения выгнал женщину из своего кабинета. Потом его задержали сотрудники управления внутренней безопасности.

Взяткодатель в свою очередь в суде в качестве свидетеля заявляла, что начальник превенции отдела полиции знал о действиях подчиненного участкового, но отметила, что лично ему денег не давала. При этом она утверждала, что когда хозяйка магазина попала в больницу, то именно начальник превенции говорил ей, что «они будут сотрудничать».

В итоге судья Алексей Непша признал Лисничука невиновным по обвинению и оправдал его за недоказанностью совершения им уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

А обвиняемого Тимофеева суд признал виновным и назначил ему за это наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен. Также суд лишил его права занимать должности в органах государственной власти на срок один год.

Напомним, как 9 апреля начальника сектора превентивной деятельности Центрального отдела полиции Дмитрия Николаева задержали за вымогательство 200 долларов США у предпринимательницы Л. за отсутствие проблем при торговле копий часов известных брендов.

Отметим, что до этого, в конце января, полиция изъяла 140 часов, подделок известных брендов, которые продавали в магазине в торговом центре на пересечении 3-й Слободской и проспекта Центрального. В полиции заявили, что предпринимательница нанесла ущерб на 30 миллионов гривен.

11 апреля судья Заводского райсуда Николаева избрала подозреваемому начальнику сектора превенции меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 92 тысяч гривен.