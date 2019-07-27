На Николаевщине спецназ задержал главаря банды, которая на «BMW X6» и в форме полиции грабила «ювелирки»

Полицейские задержали подозреваемого жителя Первомайска Николаевской области в организации в серии вооруженных нападений на ювелирные магазины.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Как известно, 14 мая 2018 года, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне.

«14 месяцев оперативники Департамента уголовного розыска и Херсонского главка проводили оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать банду налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет более 5 миллионов долларов США. Сейчас полицейские разыскали и задержали опасного из них - организатора группы. Все это время мужчина использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность. Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание, предусмотренное семи статьям УК Украины», – говорится в сообщении.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОКР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 - 2018 годов на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

«Больше года полицейские не прекращали поиски участников банды и в июле 2019 задержали ее организатора. Им является ранее судимый 35-летний житель Первомайска (Николаевская область). Все это время мужчина использовал средства конспирации, изменил образ жизни и внешность», – отметили в полиции.

«У него вся жизнь - преступный промысел. Нигде никогда не работал. В 2000-х годах отбывал наказание был в составе группы, совершала преступления на трассе Харьков - Симферополь. Разбои, кражи грузов на ходу», - сообщил Сергей Прудченко.

Оперативникам удалось установить местонахождение разыскиваемого в Киеве. Однако даже после этого полицейские были вынуждены «вести» подозреваемого еще длительное время, подбирая момент и место для задержания.

«Подъезжаем, видим, что он в людном месте, с пистолетом. Решили не трогать. Едем в другой населенный пункт - и снова он в людном месте, возле банка, рынок, снова вооружен. Отпускаем еще дальше. Ищем удобное место для задержания, и он приводит нас в частный дом в Первомайске», - рассказал первый заместитель начальника ОКР.

Он добавил, что провели штурм дома в 4 утра с привлечением группы задержания из Херсонской области и бойцов Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД).

«КОРД полностью заблокировал периметр. Знали, что на территории бойцовская собака, в доме - дети, женщины. Как только начали заходить и бить стекла - он не спит, а выпрыгивает в окно. Но мы хорошо знали план дома, и понимали, что это самое слабое место. И он с боевым пистолетом «Glock 17» выпрыгнул прямо к КОРДу. Спецназовцы его положили», - рассказал Сергей Прудченко.

Во время обыска дома полицейские обнаружили оружие, устройство для глушения сигнала, рации, силиконовые маски-балаклавы (полностью меняют лицо человека, можно узнать только по глазам), тактическую форму.

«Исходя из того, что мы изъяли у него при обыске, понятно, что он причастен к ряду новых разбоев, возможно, в составе своей старой или новой группы», - сообщил оперативник.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», речь идет об Александре Никитине.

Сергей Прудченко добавил, что полицейские установили ювелира, которому подозреваемые сбывали золото.

«Что интересно - это же золото в кругу ювелиров и расходилось. То есть они догадывались о происхождении, например, 11 килограмм ювелирных изделий, которые к ним привозили», - рассказал первый заместитель начальника ОКР.

Также в полиции рассказали о прошлых преступлениях банды налетчиков.

«Для их задержания мы развернули спецоперацию. Ограничили движение транспорта, чтобы перекрыть подозреваемым пути отхода. Однако гражданские машины начали объезжать территорию и оказались в зоне огня. Чтобы не допустить жертв, КОРД не открыл огонь по участникам группы. И не ошиблись. Количество изъятого оружия только подтвердила это. Тогда у них в авто было 5 автоматов, гранатомет и гранаты», - рассказал Сергей Прудченко.

Во время санкционированных обысков по местам пребывания и в транспорте подозреваемых полицейские изъяли пистолет-пулемет «Скорпион», автоматы, гранаты и другое огнестрельное оружие.

«Изъяли также их «ударный» автомобиль «BMW X6», который уже был оборудован под следующее преступление. На нем спецсигналы, сигнальная громкоговорящая установка. То есть выбрали сюжет, связанный с силовиками: проблесковые маячки, мощный форсированный двигатель, заряженный на стремительный отрыв», - рассказал оперативник.

Также полицейские изъяли пять единиц законного транспорта злоумышленников и наложили на него арест.

«Еще когда мы их документировали, было понятно, что эти люди хорошо знают наши формы и методы работы. Использовали профессиональные методы конспирации. Поэтому мы и не рассчитывали, что найти их будет легко», - отметил Сергей Прудченко.

О подготовке и дерзость группы говорили и способы совершения преступлений. Так, в Винницкой области разбойники напали на ювелирный магазин в день города.

«Быстро зашли в магазин, под угрозой автоматов похитили 5 килограмм золота. Вышли. Туда на вызов вылетает полиция охраны. Преступники в это время проезжают квартал и так же нападают на вторую ювелирку. Туда выезжает второй наряд полиции охраны. Банда снова проезжает квартал - и нападает на третий магазин. Они настолько все отработали, определили роли и действия каждого, что их нападение продолжался до 2 минут», - сообщил Сергей Прудченко.

По словам первого заместителя начальника ОКР, подозреваемые всегда использовали эффект неожиданности, заходили в форме правоохранителей, чем сбивали с толку работников учреждений. Поэтому потерпевшие не успевали нажимать на кнопку тревоги. Кроме того, во время каждого преступления нападавшие использовали различные скоростные мощные авто и огнестрельное оружие - в некоторых случаях расстреливали витрины из автоматов и угрожали персоналу.

«В Александрии на разбойном нападении охранник магазина оказал сопротивление. Они, не колеблясь, по нему открыли огонь из автомата. Мужчина чудом не погиб. В Николаеве на вызов успели прибыть два наряда патрульной полиции. Они их обстреляли из автоматического оружия. Патрульные не вступивших в стрельбу, потому что это был центр города. На последнем эпизоде ​​они также обстреляли полицейский автомобиль. Нашего оперативника спас бронежилет - шар застряла в нем», - рассказал Сергей Прудченко.

Он добавил, что даже просматривая содержимое аптечки банды, которую потом обнаружили, полицейские понимали, что преступники всегда были готовы к активному сопротивлению: при себе имели все необходимые современные средства и приборы, используемые при тяжелых огнестрельных ранениях.

Задержанному организатору преступной группы грозит наказание, предусмотренное семи статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по ст. 257 (Бандитизм), ч.4 ст.187 (Разбой), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас задержанному лидеру группы избрана мера пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога.

«Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не столь общественно опасные как он. Он играл основную роль - подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром», - сообщил Сергей Прудченко.

Напомним, что в южных регионах Украины ранее были частые случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной униформе распознавательные знаки Нацполиции.

8 сентября 2017 года в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала. Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

После очередного нападения, владельцы ювелирных магазинов обратились к тогдашенму главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей. В своем обращении представители ювелирного бизнеса посетовали, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам. При этом представители ювелирных магазинов в обращении высказали непонимание, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

Как известно, ранее было опубликовано видео попытки ограбления одного из магазинов, специализирующихся на продаже драгоценностей.