В Белой Церкви полицейские провели полсотни обысков по делу трех ОПГ вымогателей

В Белой Церкви в субботу, 27 июля, полицейские проводили несколько десятков обысков в рамках дел о нескольких организованных преступных группировках, и задержали одного из фигурантов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Киевской области.

Изначально начальник полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил о проведении 50 обысков.

Позже в полиции рассказали, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления – спецназовцы.

Открыты уголовные производства по статье 189 («Вымогательство») и статье 255 («Создание преступной организации») Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

Судя по опубликованным фото, как минимум один участник ОПГ уже задержан.

Напомним, ранее жительница Николаева наняла вымогателей, чтобы заставить мужа отказаться от квартиры – те его избили и притащили к нотариусу.