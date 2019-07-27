«Сценарий по-деб*льному написан»: Глава админсуда Киева заявил, что дело против него инициировала «проигравшая власть»

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк назвал смонтированными «на скорую руку» опубликованные НАБУ записи разговоров, а обыски в суде – местью «предыдущей власти».

Об этом он написал у себя в Facebook.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи админсуда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела.

«В этот раз для аудио-спектакля выбрали меня. Ну, что я могу сказать? Я польщен. Это прямое признание авторитета. Так вот. Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) «по-деб*льному написан». В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса суддей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна», – написал судья.

Также он считает, что эти следственные мероприятия иницированы для возможного давления на ОАСК

«Вчера, проигравшая власть и одиозные дискредитированные погрязшие кто в коррупции, кто в собственном пиаре и не состоятельности руководители правоохранительных органов и структурных подразделений, использовали свой последний шанс, что бы мне отомстить. Я и ранее помню и их потуги направленные на достижение главного для них эффекта - давление на суд и меня лично. Мне понятны потуги и агония ушедшей бесславно власти и ее желание остаться на плаву. Для этого будущий яркий фигурант резонансных коррупционных дел, не брезгует методами. К ним относятся обыски в кабинетах помощников судей по санкции районного суда города Чернигова, состоящего только из вступительной и резолютивной частей. А к этим бесполезным обыскам в суде практически привыкли: на моей памяти это уже 4-тый. Но, все, что я делаю находится в абсолютно правовом поле, все – исключительно по букве закона», – подчеркнул Вовк.

Он также намерен оспаривать действия правоохранителей.

Напомним, что в одном их фрагментов разговоров идет речь о том, как заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, после проигрыша в конкурсе на должность главы территориального управления Госбюро расследований в Николаеве, использовал свои связи, в том числе и с Вовком, чтобы отменить результаты конкурса.

Кроме того, глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк якобы вмешался в назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Государственной судебной администрации и офиса омбудсмена.