В Румынии 57-летний автомеханик изнасиловал и расчленил девочку-подростка – ее останки нашли в бочке

Протестующие под домом подозреваемого В Румынии, в городе Каракал, местное подразделение Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) арестовало подозреваемого в организации торговли несовершеннолетними и изнасиловании пропавшей накануне 15-летней девушки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

Уголовное дело в отношении 57-летнего автомеханика Георгэ Динкэ расследуется в Крайове местным управлением по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Динкэ подозревается в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девушки, пропавшей накануне. В его машине обнаружили человеческие останки и женскую бижутерию. Подозреваемый задержан на 24 часа и доставлен в Крайову для дальнейшего расследования. Динкэ свою вину не признает.

Накануне в Каракале исчезла девушка. Она звонила по экстренному номеру 112, но ее местонахождение было определено неточно.

«Это был звонок от пропавшей девушки, вчера, STS (сервис телекоммуникаций) послал нам область и три неправильных местоположения. Люди из района (уезд Олт — ред.) пошли туда и ничего не нашли... Но в процессе поисков они увидели машину, которая несколько раз появлялась на фотографиях. Ее обыскали и обнаружили в бочке еще человеческие останки с кольцами, украшениями. Остатки будут изучены с помощью экспертизы», сказал пресс-секретарь румынской полиции.

DIICOT также расследует еще одно исчезновение Луизы Михаэлы Меленку. Девушку видели в последний раз в середине апреля в Каракале. Правоохранители расследуют возможную причастность Динкэ к этому эпизоду.

Местные жители в Каракале вышли на протест под дом подозреваемого, требуя справедливого расследования. У людей были белые листы с надписями «Справедливость для Александры».

«Пока рано делать выводы. Это трагический случай, похоже есть две или три жертвы. Сейчас информация противоречива. Начинается работа полиции, судебно-медицинские экспертизы для опознания трупов», - объяснил бывший сотрудник судебной полиции Валериу Шухан в комментарии агентству Mediafax.

Премьер-министр Румынии Виорика Денчиле призвала расследовать дело об исчезновении девушек и направила министра внутренних дел в Каракал.

«Как премьер-министр, призываю провести полное расследование и раскрыть это дело, распорядилась выделить необходимые ресурсы румынской полиции и срочно направить министра внутренних дел в Каракал. Также обращаюсь к Президенту с просьбой провести тщательный анализ на заседании Высшего совета национальной обороны (CSAT) во вторник, рассмотреть ответственность STS (Специальная служба коммуникаций - ред.) в этом случае. Кто виноват - тот ответит», - сказала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов. Оказалось, что он готовил преступление еще в апреле. Суд арестовал подозреваемого.

А 21 июня, в Запорожье и Волынской области рецидивисты изнасиловали детей 12-ти и 5-ти лет. 23 июня в Мариуполе задержали 27-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. 24 июня сообщалось, как в Умани напал на 15-летнюю девочку и угрожая убийством изнасиловал её.

Напомним, что ранее Аброськин предложил подписать петицию о создании Реестра педофилов и химкастрации.

11 июля Верховная Рада поддержала создание реестра педофилов и химическую кастрацию.