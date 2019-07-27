В Киеве суд облегчил меру пресечения до ночного домашнего ареста гражданину РФ, который фигурирует по делу о продаже кокаина на ₴1,5 миллиарда

Печерский районный суд Киева облегчил меру пресечения гражданину Российской Федерации, который фигурирует по делу о международной наркоторговле.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как известно, 2 июля украинская полиция заявила о задержании крупной партии кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы. Всего было изъято около 400 килограмм кокаина, чистота которого составляла более 90%. Стоимость изъятого оценивалась около 60 миллионов долларов. По подозрению в наркоторговле задержаны девять человек, среди которых есть граждане Нидерландов и Великобритании.

Аброськин рассказал, что ранее суд его арестовал с залогом в 10 миллионов гривен, однако уже 26 июля меру пресечения ему облегчили до ночного домашнего ареста без ношения электронного браслета. При этом начальник криминальной полиции акцентирует, что его в Украине задерживали еще в 2017 году, поскольку тот находился в международном розыске.

«Интересный гражданин РФ с интересной жизненной историей, известный в странах Евросоюза и США как один из влиятельных наркодельцов мира. В апреле 2017 года в аэропорту Борисполь он был задержан, как лицо, которое значится в международном розыске в базах Интерпола за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупных размерах в составе организованной группы. Решением Печерского суда избрана мера пресечения круглосуточный домашний арест, в дальнейшем было вынесено постановление об отказе экстрадиции этого «уважаемого гражданина» в связи с наличием у него ... статуса беженца с РФ», – написал он.

«В июне 2019 указанный гражданин в ходе проведения специальных мероприятий был уже задержан работниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в составе международной преступной организации. Тогда было изъято кокаина на сумму более одного миллиарда гривен. Сначала Печерский суд избрал меру пресечения арест или альтернативу 10 млн гривен. И вчера этому «почтенному» гражданину почему-то судьба снова улыбнулась - судьей Печерского районного суда Киева изменена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен на ночной домашний арест без применения электронных средств контроля», – сообщил Аброськин.

Отметим, что начальник криминальной полиции Украины ранее уже сообщал о том, что гражданину Нидерландов, который проходит по этому делу как организатор, сначала назначили арест с залогом в 26 миллионов, но потом уменьшили до 3 миллионов гривен.