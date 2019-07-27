ГБР и Нацполиция провели обыски на НГЗ - изъяли документацию по поставкам бокситов и отобрали образцы вещества из шламохранилища

Сотрудники ГБР и центрального аппарата Национальной полиции Украины вчера, 26 июля, в рамках ранее открытого уголовного производства по фактам поставок бокситов по заниженной пошлине, провели следственные действия на территории Николаевского глиноземного завода.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники на предприятии.

По словам собеседника издания, для проведения следственных действий на территорию предприятия прибыло около пятидесяти сотрудников Государственного бюро расследований и Национальной полиции Украины, которые принялись проверять документы, связанные с поставками бокситов и работой шламохранилища предприятия.

«В ходе проведения следственных действий была изъята документация, которая касалась поставок бокситов за последние несколько лет, а так же были взяты пробы вещества, в том числе экспортируемых/импортируемых. Так же были взяты пробы вещества из шламохранилищ, которые были направлены на экспертизу», - рассказал собеседник издания из Национальной полиции Украины.

Территория Николаевского глиноземного завода

Напомним, ранее сообщалось о том, что ГБР открыло уголовное производство по работе НГЗ – заинтересовались шламохранилищами и поставкой бокситов по заниженной пошлине. Расследование приводит территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве (отдел по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) под процессуальным руководством Генинспекции Генпрокуратуры. Уголовное производство начали 23 апреля, но в судебных документах не указана квалификация вероятного преступления.

В рамках расследования следователь ГБР просил у суда и получил 12 июля доступ к информации относительно обращения с отходами и эксплуатации шламохранилищ ООО «Николаевский глиноземный завод» и ООО «Південьнафтозбут».

Кроме этого в ГБР заинтересовались, разрешениями на помещение бокситов в таможенном режиме переработки, переработкой давальческого сырья, ввоза и использование водного раствора соды каустической (щелочи) производства российских ОАО «Башкирская содовая компания» и ОАО «Каустик», производства и реализации галлия, а также обращения с отходами переработки сырья за период с 1 января 2016 года до 5 июля 2019 года, налоговой отчетностью НГЗ и «Південьнафтозбут».

ГБР планировало провести выемку касающихся этого вопроса вещей и документов в Николаевской облгосадминистрации, Николаевской таможни ГФС, ГУ Госфискальной службы в Николаевской области, в Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, Госслужбы статистики и на самом НГЗ.

Напомним, что в феврале 2019 года в Николаевской облгасадминистрации провели совещание с участием чиновников ОГА и ГФС, где посетовали, что Николаевский глиноземный завод уклоняется от уплаты всех платежей в таможню. С 2010 года завод осуществляет растаможку в режиме переработки, что означает, что оплата за растаможку проходит условно и госбюджет недополучает благодаря этой схеме значительное количество денег. Сами представители НГЗ на это совещание не пришли.

Как известно, конечным бенефициаром является ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский олигарх Олег Дерипаска, о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины. Скандальный Дерипаска находится под действиями санкций СНБО.

С 19 марта к исполнению обязанностей генерального директора НГЗ приступил топ-менеджер российских предприятий, гражданин РФ, Виктор Кожевников.

Также напомним, как подконтрольный российскому олигарху Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

Позже также появилась ифнормация, что Дерипаска заплатил британскому депутату 4 миллиона долларов за помощь в снятии санкций.