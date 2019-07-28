На Житомирщине нашли убитым фигуранта уголовного дела по выборам в Раду, причастного к «янтарной мафии»

В Житомирской области нашли убитым 23-летнего жителя Коростеня, который связан с криминалитетом и был вовлечен в избирательную кампанию в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

26 июля в 12:30 в Малинский отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесу возле села Липляны неподалеку от трассы Киев - Ковель нашли тело мужчины, присыпанное землей. По данному факту было начато уголовное расследование согласно ст.115 Уголовного кодекса.

В ходе следственных действий была установлена личность погибшего. Им оказался молодой человек, пропавший без вести в конце июня.

Он проходил подозреваемым в совершении убийства другого жителя Коростеня, которое произошло в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города.

Издание «Цензор.НЕТ» пишет, что речь идет об Илье Обиходе (Француз), который был одним из пострадавших в перестрелке в кафе Коростеня 3 марта 2018 года. Тогда полиция сообщала, что один мужчина получил смертельное ранение в живот, другой отделался сквозным ранением грудной клетки и остался жив.

Выжившим был Обиход. По данным «Цензора», он причастен к так называемой янтарной мафии и занимался вымогательством. Одна из версий его убийства, как сообщили в полиции, - криминальные разборки.

Но есть и другая версия, которую озвучило издание «Страна». Обиход якобы был причастен к попыткам зарегистрировать в 64 округе «клонов» нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского.

Полиция подтверждает, что убитый был фигурантом уголовного производства, связанного с избирательным процессом, но не сообщает подробности.

Сам депутат в Facebook заявил, что с Обиходом не знаком и никогда с ним не пересекался, а опубликованный материал не имеет ничего общего с действительностью.

Тем не менее расследованием убийства будет заниматься лично первый заместитель начальника Национальной полиции, глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел и главы Национальной полиции Украины.