Боснийский суд арестовал младшего брата совладельца «АрселорМитал» по подозрению в мошенничестве

Суд Боснии арестовал младшего брата совладельца «АрселорМитал» Прамода Митала по подозрению в мошенничестве. Суд постановил, что он должен оставаться под стражей не менее месяца.

Об этом сообщает издание «The Jakarta Post».

В среду обвинение заявило, что расследование против младшего брата индийского магната связано с подозрительным переводом около 21-го миллиона боснийских марок (12 миллионов долларов) с банковского счета коксохимического завода, в период с 2006 по 2015 год. В результате, предприятие понесло существенные финансовые потери.

Как утверждает суд, миллионные переводы шли на завышенные вознаграждения для иностранных, преимущественно индийских директоров и экспертов, а также членов их семей.

Прамод Миттал, 62-летний глава наблюдательного совета «GIKIL», управляющего заводом в городе Лукавац, был арестован во вторник.

Два других должностных лица – генеральный директор Парамеш Бхаттачарья и еще один член наблюдательного совета были арестованы следом за ним.

Запрос на удержание был сделан с учетом возможного «бегства», сообщил прокурор Серхатлич. Он заявил, что в случае признания виновными подозреваемые могут быть заключены на срок до 45-ти лет.

Напомним, Служба безопасности Украины обвинила менеджмент «АрселорМитал Кривой Рог» в нерациональном использовании инвестиций индийского бизнесмена Лакшми Миттала. Ранее глава завода «АрселорМиттал Кривой Рог» Александр Иванов заявил, что СБУ в субботу проводила обыски на предприятии. Также напомним, что президент Зеленский хотел, чтобы этот завод «финансово извинился» перед 25 тысячами горожан, заболевших онкозаболеваниями.