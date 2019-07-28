Австрийская спортсменка убедила своего похитителя её отпустить – она похвалила орхидеи у него дома

Натали Бирли Австрийская триатлонистка, которая заявила, что ее похитили, душили и угрожали утопить, рассказала, что она убедила своего похитителя освободить ее после того, как похвалила его орхидеи.

Об этом сообщает «BBC Украина».

27-летняя госпожа Бирли рассказала, что когда она около 17:00 ехала на велосипеде, на нее наехал автомобиль, из которого вышел мужчина, ударил ее палкой по голове, связал и бросил на заднее сиденье.

Спортсменка сломала руку во время аварии и потеряла сознание, а очнулась голой и привязанной к стулу в незнакомом доме.

Мужчина с ножом сначала обещал, что отпустит её на следующий день. Он завязал ей глаза и заставил пить алкоголь.

Однако затем он попытался задушить ее, а после затащил в ванную и сказал, что хочет ее утопить.

Именно тогда она заметила его орхидеи и похвалила их. После этого он разговорился о своем «мертвого отца, зависимую от алкоголя мать и подруг, которые его предавали».

Это, по словам Бирли, дало ей возможность попросить похитителя ее освободить, предложив сделку.

«Я предложила ему сделать вид, что это был несчастный случай», - рассказала женщина.

Мужчина согласился, освободив свою жертву и отвез ее домой, где ее партнер - который был дома с их трехмесячным сыном - позвонил в полицию.

В среду, находясь в безопасности в медицинском центре, Бирли поблагодарила всех, кто ее искал, но добавила, что дом, в котором ее удерживал похититель, было бы невозможно найти.

«Слава Богу, я смогла освободиться, и со мной все в порядке - кроме сломанной руки и травмы головы», - написала она.

Представитель полиции Граца Фриц Грюндниг подтвердил АР, что по подозрению в похищении арестовали мужчину.

Напомним, как в Киеве, на Оболони, мужчина и женщина похитили свою знакомую, вывезли её в лес и избивали, вымогая деньги. Перед тем как её отпустить они обрезали ей волосы.