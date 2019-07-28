В Румынии глава МВД уволил начальника полиции из-за дела об убийстве 15–летней девочки, которая трижды звонила правоохранителям

Убийство девушки-подростка всколыхнуло всю страну Министр внутренних дел Румынии уволил начальника полиции после убийства девочки-подростка, чьи неоднократные звонки в полицию оставались без внимания в течение многих часов.

Об этом сообщает «BBC Украина».

Напомним, в Румынии, в городе Каракал, местное подразделение Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) арестовало подозреваемого в организации торговли несовершеннолетними и изнасиловании пропавшей накануне 15-летней девушки.

15-летнюю девушку похитили в среду, и ей удалось сделать три звонка и предоставить полицейским информацию о том, где ее держат.

Ее семья говорит, что офицеры не приняли ее звонки всерьёз, однако в полиции утверждают, что местонахождение ребенка было трудно отследить.

Предварительно считается, что девушка умерла от рук похитителя.

Полиция нашла человеческие останки и ювелирные изделия, которые носила девочка, в доме, и задержала для допроса 57-летнего автомеханика Георгэ Динкэ.

Напомним, как в Днепре полиция вместе со спецназом «КОРД» задержали вооруженного мужчину, который удерживал в квартире 12-летнюю девочку. А воспитательница одного из житомирских детских садов крала у воспитанников золотые украшения и сдавала их в ломбард.