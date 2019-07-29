В Калифорнии мужчина устроил стрельбу на фестивале – погибло три человека

В Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали.

Об этом сообщает The New York Times.

Свидетели рассказали, что слышали десятки выстрелов. После начала атаки возникла паника и люди начали разбегаться в разные стороны. По словам очевидцев, огонь по людям на фестивале открыл мужчина средних лет.

В полиции подчеркнули, что место происшествия до сих пор остается небезопасным и призвали пока держаться подальше от этого района.

Официальный представитель больницы в Сан-Хосе Джой Алексо сообщила, что после стрельбы госпитализировали пятерых человек, не уточнив, в каком они состоянии.

Стрелка пока не задержали.

WATCH: A shooting at the Gilroy Garlic Festival in the San Francisco Bay Area caused mass chaos among festival attendees tonight. This video posted on social media shows the festival-goers scattering in confusion https://t.co/3VW0U01jlh pic.twitter.com/9qngUQVlT7 — CBS News (@CBSNews) July 29, 2019

Напомним, как в в Приморском районе Одессы в ночь на 23 июля посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет.