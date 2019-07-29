В Калифорнии мужчина устроил стрельбу на фестивале – погибло три человека

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В Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали.

Об этом сообщает The New York Times.

Свидетели рассказали, что слышали десятки выстрелов. После начала атаки возникла паника и люди начали разбегаться в разные стороны. По словам очевидцев, огонь по людям на фестивале открыл мужчина средних лет.

В полиции подчеркнули, что место происшествия до сих пор остается небезопасным и призвали пока держаться подальше от этого района.

Стрелка пока не задержали.

Напомним, как в в Приморском районе Одессы в ночь на 23 июля посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет.

Julia Davudenko

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