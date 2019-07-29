В Харькове неизвестный застрелил местного бизнесмена

В Харькове в ночь на 29 июля застрелили предпринимателя.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Местного жителя 1977 года рождения Шкандыбу, в 00:30 убили выстрелами из пока что неустановленного оружия.

Мужчина занимался розничной торговлей промышленными товарами. Обстоятельства преступления устанавливаются.

В то же время, как сообщает местное издание «Город Х», преступление произошло на улице Молочной возле дома №20. По словам свидетелей, на молодого человека напал мужчина, одетый во все черное.

Напомним, в Киеве мужчина в форме полицейского застрелил водителя иномарки. Позже стало известно, что расстрелянным в Киеве бизнесменом оказался важный свидетель по делу «бриллиантовых прокуроров».