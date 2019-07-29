В Киеве охранник ювелирного магазина голыми руками отбил нападение грабителя

В Киеве охранник ювелирного магазина отбил нападение грабителя, не позволив ему украсть драгоценности.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, опубликовав соответствующее видео.

«Вчера (28 июля - ПН) частный охранник профессионально и грамотно дал отпор преступнику, который совершил нападение на ювелирный магазин в Киеве. Преступник не смог ничего украсть и был вынужден бежать», - написал Аброськин.

Напомним, на Николаевщине спецназ задержал главаря банды, которая на «BMW X6» и в форме полиции грабила «ювелирки».