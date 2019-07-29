На Днепропетровщине под автомобиль предпринимателя бросили гранату – пассажиры получили осколочные ранения

В Никополе, Днепропетровской области, неизвестные бросили гранату под автомобиль предпринимателя. В результате произошел взрыв, вследствие которого пострадали два пассажира автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

28 июля неизвестные бросили гранату «РГД-5» под автомобиль 41-летнего предпринимателя. В результате произошел взрыв, из-за которого пострадали два пассажира автомобиля.

Сообщение о взрыве пришло в полицию в 22:53. По словам заявившего, на перекрёстке улицы Новикова и Коцюбинского города Никополя неизвестные бросили под автомобиль «Mitsubishi Outlander» взрывное устройство.

В результате взрыва пострадали два пассажира автомобиля. Они получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия фрагменты гранаты «РГД-5». Правоохранители установили подозреваемого в преступлении и доставили его в Никопольский отдел полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы.