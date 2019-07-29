Фигурант дела об убийстве Гандзюк, находящийся под домашним арестом, был замечен на футбольном матче между Динамо и Шахтёром

Фигурант дела об убийстве Херсонской активистки Кати Гандзюк Игорь Павловский, был замечен вчера на футбольном матче между Динамо и Шахтёром.

Об этом говорится в сообщении группы «Кто заказал убийство Кати Гандзюк» в Facebook.

«Знакомьтесь, это - организатор убийства Кати Гандзюк - Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета «из-за ужасного состояния здоровья», - говорится в сообщении.

Активисты сообщества отмечают, что «Игорю было очень плохо в СИЗО».

«Он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского».

«Предсмертное состояние здоровья» вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо... Он живет, а Катя не живет. Он смотрит игру Шахтера и Динамо, а Катя не смотрит. Он фейково умирал, а Катя реально умерла», - заключается в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины, совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины в среду, 19 июня, провели обыски у экс-главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

Утром 31 июля 2018 года Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.