Россиянина не пропустили через пункт пропуска «Одесса-авиа» - его товарищ попытался «уладить» вопрос за $1500 взятки

28 июля, в пункт «Одесса-авиа» прибыл россиянин, которому было отказано в пропуске в Украину. Его товарищ пытался подкупить сотрудников ГПСУ.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Вчера авиарейсом из Минска в пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину.

В зале ожидания находился его товарищ, который решил «уладить» ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме 1500 долларов США за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по части 3 статьи 369 УК.

Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию.

Кроме того, сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в минувшие выходные задокументировано еще 5 случаев предложения взяток иностранцами и нашими соотечественниками. От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.

Напомним, как в Сокальский районный суд Львова был направлен обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Николаевской области, который пытался дать взятку сотруднику Госпогранслужбы. А ранее в Киеве на квартирной краже задержали уроженца Николаевщины, который находился в розыске за подобные преступления.