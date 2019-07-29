Россиянина не пропустили через пункт пропуска «Одесса-авиа» - его товарищ попытался «уладить» вопрос за $1500 взятки

28 июля, в пункт «Одесса-авиа» прибыл россиянин, которому было отказано в пропуске в Украину. Его товарищ пытался подкупить сотрудников ГПСУ.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Вчера авиарейсом из Минска в пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину.
В зале ожидания находился его товарищ, который решил «уладить» ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме 1500 долларов США за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по части 3 статьи 369 УК.
Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию.
Кроме того, сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в минувшие выходные задокументировано еще 5 случаев предложения взяток иностранцами и нашими соотечественниками. От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.
Напомним, как в Сокальский районный суд Львова был направлен обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Николаевской области, который пытался дать взятку сотруднику Госпогранслужбы. А ранее в Киеве на квартирной краже задержали уроженца Николаевщины, который находился в розыске за подобные преступления.