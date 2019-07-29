На Николаевщине задержали обвиняемого в разбое, который 15 лет находился в международном розыске

В Николаевской области задержали 34-летнего жителя Нового Буга, который 15 лет находился в международном розыске за разбой.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В июне 2004 года злоумышленник вместе с тремя сообщниками проникли на территорию Новополтавского элеватора, где совершили разбойное нападение на охранника и завладели товарно-материальными ценностями.

По результатам предварительного расследования в Новобугский районный суд направили обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей. Один из злоумышленников уклонился от суда, что стало основанием для объявления его в розыск, троих его сообщников осудили.

Четвертый обвиняемый все это время скрывался за пределами Украины. В июле 2019 года правоохранители узнали, что беглец вернулся в Николаевскую область и 22 июля его задержали. Мужчина считал, что избежал уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Сейчас обвиняемого взяли под стражу, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что на Николаевщине спецназ задержал главаря банды, которая грабила «ювелирки».