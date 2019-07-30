Задержанный за взятку замначальника Березанского РОВД просил выпустить его из-под ареста, но суд отказал

Николаевский апелляционный суд оставил под стражей 41-летнего заместителя начальника отделения полиции, подозреваемого в вымогательстве и получении 1 тысячи долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Напомним, что подозреваемый является заместителем начальника Березанского отделения полиции, 16 июля его задержали за вымогательство взятки от предпринимателя. Деньги он вымогал за невмешательство в предпринимательскую деятельность и не составление административного протокола.

Спустя два дня Заводский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 350 тысяч гривен.

29 июля апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката полицейского. Он просил коллегию судей применить к подозреваемому менее строгую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Адвокат отметил, что подозреваемый имеет постоянное место жительства, отсутствуют судимости и есть положительная характеристика. Также он добавил, что сумма залога в размере 350 тысяч гривен. является непомерной для подозреваемого. Арестованный полицейский поддержал позицию защитника, дополнительных объяснений не давал.

Апелляционный суд вынес постановление, которым оставил без изменений решение Заводского районного суда, а апелляционную жалобу в интересах подозреваемого оставил ​​без удовлетворения.