Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве николаевского фермера и его жены

Николаевский апелляционный суд оставил под стражей 44-летнего подозреваемого в убийстве 71-летнего председателя фермерского хозяйства и его 64-летней жены.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского апелляционного суда.

Преступление произошло в начале мая этого года, жертвами убийцы стали глава фермерского хозяйства «Шевченко» Владимир Новицкий и его жена. По подозрению в убийстве задержали бывшего бухгалтера, который работал на Новицкого и был уволен в 2013 году за махинации. Предполагается, что он также украл из дома фермеров ювелирные украшения и мобильный телефон. 11 июля его поместили под арест.

Не соглашаясь с решением суда, подозреваемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Адвокат указывал, что подозрение «является не обоснованным, а доказательства, что убийство совершил его подзащитный – отсутствуют». Также защитник отметил, что у подозреваемого на иждивении несовершеннолетний ребенок, а сам арестованный положительно характеризуется. Апелляционный суд оставил жалобу адвоката и подозреваемого без удовлетворения.