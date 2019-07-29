В Белой Церкви задержали 12 человек, занимавшихся вымогательством денег у бизнесменов

Иллюстрация В Белой Церкви по итогам массовых обысков были задержаны 12 человек, которые занимались вымогательством денег у бизнесменов.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области в Facebook.

«В городе Белая Церковь задержаны лица, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства, запугивания и избиения людей... В ходе следствия установлено, что преступная группировка на территории региона было создана еще в 2016 году. Ее организатор получал от приспешников или лиц, которым задолжали деньги, личные данные граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Преступники встречались с предпринимателями и угрожали насилием им и их родственникам», - сообщил глава полиции области Андрей Небытов.

Известно, что главарь группировки и ранее совершал подобные преступления, а именно разбойные нападения и вымогательства.

По установленным следствием фактам, суммы «долгов» составляли десятки тысяч долларов США.

Напомним, в Белой Церкви в субботу, 27 июля, полицейские проводили несколько десятков обысков в рамках дел о нескольких организованных преступных группировках, и задержали около десяти фигурантов. А ранее жительница Николаева наняла вымогателей, чтобы заставить мужа отказаться от квартиры – те его избили и притащили к нотариусу.