В Николаеве пенсионерка отдала мошеннику 120 тысяч гривен, чтобы её сына «освободили из полиции»

В Николаеве 27 июля пожилая женщина стала жертвой аферистов. Она отдала 2,8 тысячи евро, 1,5 тысячи долларов и 5 тысяч гривен (всего более 120 тысяч гривен) за якобы «освобождение» своего сына из полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный и сообщил, что её сын якобы находится в отделении полиции за совершение ДТП, в котором есть пострадавшие. Аферист сказал, что женщине нужно заплатить, иначе её сына привлекут к уголовной ответственности. Женщина отдала мошенникам деньги и только после этого позвонила сыну и узнала, что он не был участником аварии и с ним все в порядке.

А жительница Вознесенска стала жертвой «банковских» мошенников. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что нужно сверить личные данные счета, иначе он будет заблокирован. Женщина отвечала на все вопросы афериста и через некоторое время получила смс-сообщение о снятии с её счета более чем 20 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 14 тысяч гривен за «помощь» соседу после ДТП.