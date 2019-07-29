Николаевец пытался спрятать корпус от гранаты на детской площадке

В Николаеве на детской площадке на улице Космонавтов 29 июля обнаружили корпус от гранаты РГД-5.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 20:20 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что нашел гранату на детской площадке. Он позаботился, чтобы дети покинули площадку до приезда полиции.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели, которые сразу огородили место возможной опасности. По заключению специалистов, находкой оказался корпус от гранаты РГД-5.

При обследовании территории к полиции подошла 53-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в сумке находится запал от гранаты, а сам корпус от гранаты принес ее 32-летний сын. По словам женщины, когда она увидела, что он принес гранату домой, то сразу отобрала запал и приказала избавиться от опасной находки. Однако когда мужчина пытался избавиться гранаты, он был замечен прохожими.

Напомним, что ранее в центре Николаева на лестничной клетке многоэтажки неизвестные подорвали самодельный взрывпакет.

