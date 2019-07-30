Мошенница «сняла порчу» жительнице Очакова за 6 тысяч гривен – полиция просит помочь в поиске злоумышленницы

В Очакове женщина выманила у местной жительница шесть тысяч гривен за «снятие порчи» - полиция обращается за помощью в поиске мошенницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

26 июля около 19:40 в полицию Очаковского отдела полиции обратилась женщина с сообщением о том, что она стала жертвой мошенницы. По словам потерпевшей, днем ​​она находилась в парке по улице Гетманской в ​ Очакове, когда к ней подошла неизвестная женщина и начала с ней разговор, мол, на заявительницу наложена порча, и предложила ее снять.

Женщина согласилась и вместе с злоумышленницей они пришли к заявительнице домой, где потерпевшая собрала все свои сбережения в размере шесть тысяч гривен и отдала их незнакомке. Жертва мошенницы объясняет, что после этого она совсем ничего не помнит и была как в тумане. Придя в себя, заявительница поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

Уже в отделе полиции женщина смогла описать злоумышленницу. С помощью камер видеонаблюдений правоохранители выяснили, что мошенница возможно передвигается на автомобиле «ВАЗ 2105» синего цвета.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Принимаются меры по установлению личности причастного к совершению указанного преступления.

Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Очаковский отдел полиции по адресу: г. Очаков, ул. Алексея Зинченко, 90 или по тел. (05154) 2-26-66, 102.

Напомним, николаевской пенсионерке сняли «порчу» за ₴67 тысяч и золотую цепочку.