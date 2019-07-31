В Николаеве суд заново рассмотрит дело о вымогательстве с предпринимателя, в котором оправдали обвиняемых

В Николаеве заново рассмотрит уголовное производство о вымогательстве с угрозами расправы в отношении предпринимателя, в котором двух обвиняемых оправдали, а долг признали реально существующим.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Николаевского апелляционного суда.

Как известно, двух ранее судимых мужчин задержали за вымогательство 10 тысяч долларов США с николаевского предпринимателя в августе 2014 года. Как известно, один из них – Владимир Сержантов в суде сам признался, что связан с криминальным миром, и носит кличку «Рубин». Причем, ране он был четырежды судим и отсидел четыре срока в тюрьме. По информации в СМИ, его связывают с Игорем Науменко по кличке «Наум». В ноябре 2017 года суд оправдал обвиняемых в вымогательстве с угрозой физической расправы двоих местных жителей Владимира Сержантова и Евгения Николаевского – суд пришел к выводу после изучения одной из аудиозаписей, что они эти деньги не вымогали, а просто требовали вернуть долг.

Апелляционные жалобы на оправдательный приговор подали прокурор и представитель потерпевшего. Первый просил отменить приговор и направить на новое рассмотрение, второй – постановить новый приговор с признанием вины обвиняемых, назначением соответствующего наказания, а также взыскать с них в пользу потерпевшего моральный и материальный ущерб.

Согласно позиции прокурора и представителя потерпевшего, следствие установило, что в 2013 году между пострадавшим и еще одним гражданином возник конфликт – первый из-за якобы некачественного ремонта не захотел оплатить сумму ремонта в 10 тысяч долларов.

Чтобы решить спор он обратился к одному из обвиняемых. Далее обвиняемые в присутствии пострадавшего во время «решения конфликта» возле кинотеатра «Искра» в ноябре 2013 года инсценировали убийство двух человек – после этого они начали требовать с него деньги якобы за необходимость скрыть преступление.

После этих событий потерпевший какое-то время жил в Одессе, но в июле 2014 года снова встретился с обвиняемыми. Они якобы демонстрировали ножи и грозились выколоть глаза, а также убить. Также прокурор и представитель потерпевшего считают доказанным тот факт, что в тот же день один из обвиняемых забрал у потерпевшего ключи от «Lexus», сказав, что оставит автомобиль под залог в 10 тысяч долларов до выплаты долга. По пути в этом автомобиле пострадавшего еще раз ударили в лицо, после чего он выпрыгнул из салона. Далее он согласился платить «долг» частями и перекинул на карту обвиняемого 10 тысяч гривен.

Апеллянты отмечают, что суд не учел должным образом показания потерпевшего, которые совпадают с данными аудио-, видеоконтроля, ряда телефонных разговоров и при этом не только оправдал обвиняемых по их же показаниям, но еще и признал еще реальным долг потерпевшего перед обвиняемыми.

Коллегия апелляционного суда пришла к выводу, что суд первой инстанции не принял к сведению в полной мере показания потерпевшего, а также ряд протоколов материалов негласных следственных (розыскных) действий.

«Принимая оправдательный приговор, суд первой инстанции не исследовал, и без соответствующего мотивирования не привел в приговоре, почему не принял во внимание, как доказательства стороны обвинения - показания потерпевшего относительно фактических обстоятельств уголовного производства, показания которого, по мнению стороны обвинения, в совокупности с письменными доказательствами, подтверждающими виновность обвиняемых, то есть приведенные доказательства могли существенно повлиять на решение суда при решении вопроса о виновности или невиновности обвиняемых, что является нарушением норм Криминального процессуального закона и норм международного права, которые привели к неполноте судебного разбирательства, в ходе которого остались неисследованными обстоятельства, выяснение которых может иметь существенное значение для принятия законного, обоснованного и справедливого судебного решения», – говорится в решений апелляционного суда.

Таким образом коллегия судей Николаевского апелляционного суда отменила оправдательный приговор Центрального райсуда Николаева относительно обвиняемых Николаевского и Сержантова, вынесенного судьей Владимиром Алейниковым, и направил производство в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Напомним, как на Николаевщине отменили оправдательный приговор трем мужчинам, которых обвиняли в убийстве собутыльника.