В Николаеве запущена система поиска угнанных автомобилей «Гарпун»

В Николаеве заработала новая система поиска угнанных автомобилей «Гарпун». Её уже успешно опробовали 28 июля, когда видеокамеры зафиксировали угнанный «Mercedes Benz».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.

28 июля, в Центральном районе Николаева, видеокамеры зафиксировали проезд автомобиля «Mercedes Benz», который пребывал в розыске. Наряд полиции остановил транспортное средство на улице Пушкинской.

Это первый результат сотрудничества работников Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и специалистов коммунального предприятия «Городской информационно-вычислительный центр» Николаевского городского совета по интеграции информации, полученной с камер видеонаблюдения, к информационным системам Национальной полиции Украины.

В настоящее время на территории Николаева размещены и функционируют ряд устройств наружного видеонаблюдения, которые находятся на балансе коммунального предприятия, оснащенные функциями автоматического распознавания номерных знаков транспортных средств.

С 23 июля информация о распознанных номерных знаках транспортных средств, зафиксированных камерами видеонаблюдения с функциями видеоаналитики, в режиме реального времени отгружается на сервера Национальной полиции Украины, где сверяется с соответствующими учетами похищенных транспортных средств по номерным знакам. В случае совпадения данных, на пульте диспетчера ГУНП срабатывает сигнал о попадании в поле зрения видеокамеры разыскиваемого транспортного средства. После чего диспетчер принимает неотложные меры по ориентированию нарядов полиции на задержание данного транспортного средства.

Отмечается, что что система «Гарпун» была создана в соответствии с приказом МВД Украины № 497 от 13 июня 2018 и предназначена для обработки сведений о транспортных средствах всех типов и номерных знаков ТС, разыскиваемых в рамках уголовного, исполнительного производств, производств по делам об административных правонарушениях, оперативно-розыскной деятельности, а также по решению следственного судьи, суда.



Напомним, как в Белой Церкви у патрульных угнали автомобиль. Пока один злоумышленник отвлекал их внимание, второй сел в машину и уехал. А ранее в Николаеве неизвестные угнали элитный кроссовер «Lexus».