Американец провез в самолете «сувенир» – пусковую установку для ракеты

В США из багажа одного из пассажиров в аэропорту Балтимора конфисковали пусковую установку для ракеты.
Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на Службу транспортной безопасности США.
Мужчина прилетел в Штаты из Кувейта. Он пытался провезти с собой установку для управляемой ракеты в качестве сувенира. В аэропорту пассажира задержали для допроса. Он сказал, что возвращается в США с армейской службы.
В транспортной безопасности проверили установку и сообщили, что она в нерабочем состоянии. Ракету отправили на утилизацию, а мужчине разрешили сесть на самолет до Техаса и отправиться домой.
Напомним, что ранее николаевец пытался спрятать корпус от гранаты на детской площадке.