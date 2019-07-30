Родственники главы Госрезерва владеют отелем и элитной недвижимостью в Киеве, - «Наші гроші»

Близкие родственники главы Госрезерва Вадима Мосийчука, за время его пребывания на должности, открыли мини-отель и стали владельцами элитной квартиры на Печерске. Мосийчук утверждает, что не знает о квартире, а отелем занимается только его жена.

Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Счетная палата обвинила председателя Госрезерва Вадим Мосийчук в неэффективном использовании 1,7 миллиардов гривен и нанесении ущерба государству в размере 318 миллионов гривен. В свою очередь, журналисты «Bihus.Info» выяснили, что за время пребывания Мосийчука в должности его жена открыла мини-отель, а его матери подарили квартиру в элитной новостройке на Печерске стоимостью несколько миллионов гривен.

В 2019 году мать Вадима Мосийчука стала владелицей квартиры на 183 квадрата в новостройке на Печерске. Дом бизнес-класса, построенный в 2012 году. Аналогичные квартиры в нем продаются по цене от 7 до 9 миллионов гривен. Как свидетельствует выписка из реестра недвижимости, эту квартиру мать Мосийчука получила в подарок. Предыдущая владелица квартиры, жительница Житомирской области, отказалась комментировать щедрый подарок постороннему человеку.

Сам Председатель Госреестра Мосийчук говорит, что для него информация о появлении у матери подарка в виде элитной квартиры в Киеве - новость.

В свою очередь Вадим Мосийчук сообщил журналистам, что заработал миллионы на госслужбе.

«В 29 лет я уже был гривневым миллионером. В 35 лет я уже заработал первый миллион долларов».

Однако, данный доход не был задекларирован.

В 2017 году жена чиновника приобрела новый «Мерседес GLE» за два миллиона гривен и более гектар земли под Киевом. Вскоре на этой земле начали возводить коттеджи и строить солнечные электростанции.

В начале 2019-го там открылся мини-отель зеленого туризма. Председатель Госрезерва признает, что этим бизнесом занимается его жена, но утверждает, что никакого отеля нет - только один коттедж, а другой дом - это сауна.

На официальной странице отеля указано иное. Коттеджи здесь упоминаются во множественном числе. Администрация рассказала журналистам: там уже работают два коттеджа по 92 квадраты. Еще два коттеджа и бассейн - должны открыться в ближайшее время.

Все четыре дома хорошо видны с воздуха. На территории виден фундамент для пятого коттеджа. На крышах домов, а также на земле рядом строятся солнечные панели.

По закону коттеджи должны декларироваться еще на стадии незавершенного строительства. Как и займы на них. Но глава Госрезерва говорит, что не собирается декларировать эти здания.

«Я лично ничего не планирую строить и декларировать. Потому что всем этим занимается жена со своими бизнес-партнерами, с банковскими структурами, с которыми она ведет переговоры », - говорит Вадим Мосийчук, председатель Государственного агентства резерва Украины.

Напомним, как в прошлом году, 4 октября, к председателю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку пришла прокуратура Киева и вручила ему подозрение. А ранее, в 2016 году сотрудники СБУ и Генпрокуратуры пришли с обысками в центральный офис Государственного агентства резерва Украины. Тогда ведомство подозревало служащих Госрезерва в проведении непрозрачного тендера, в сговоре с компанией, которая поставляла топливо.