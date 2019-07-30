На Николаевщине задержали браконьера с уловом в 64 рыбины

Недалеко от села Новосёловка Березанского района Николаевской области задержали браконьера.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Во вторник, 30 июля, работники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов совместно с представителями Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы в акватории Березанского лимана обнаружили мужчину, который с помощью запрещенных орудий ловил рыбу.

У правонарушителя изъяли сетку длиной около 120 метров и 64 рыбы (бычок - 54, пузанок - 6, лобан - 4). Правоохранители изъяли рыбу и сдали в специализированный рыбоприемный пункт на хранение. Сумма нанесенного ущерба составляет около 6 тысяч гривен.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП («Нарушение правил использования объектов животного мира»). Административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.

Сейчас решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»), что наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали браконьера с большим уловом рыбы.