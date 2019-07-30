Детективы НАБУ задержали бывшего замначальника одесской полиции, который скрывался от следствия

Во вторник, 30 июля, детективы НАБУ задержали скрывавшегося от следствия экс-заместитель начальника полиции Одесской области Константин Гейко, которого подозревают в краже из вещдоков семи контейнеров с сигаретами

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как известно, 25 июля сотрудники НАБУ и УВБ задержали бывшего начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина. Также сообщалось о задержании бизнесмена Чудакова. Позже в НАБУ сообщили, что экс-руководство одесской полиции и двое бизнесменов украли из вещдоков сигареты на ₴50 миллионов и продали. Позже стало известно, что Гейко скрылся от ареста и объявлен в розыск.

«Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал бывшему начальнику ГУНП в Одесской области генералу полиции третьего ранга Дмитрию Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.