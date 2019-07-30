Николаевец пристегнул себя наручниками к машине и выдумал историю о грабеже, чтобы скрыть кражу денег

Фото - иллюстрация В Витовском районе Николаевщины 29-летний водитель хлебокомбината похитил 40 тысяч гривен у своего предприятия и выдумал историю о вооруженном ограблении, чтобы скрыть преступление.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Утром 29 июля в полицию Витовского района поступило сообщение от работника хлебокомбината, что его ограбили неизвестные. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство Витовского отделения полиции и местной прокуратуры.

Мужчина сообщил, что ехал на служебном автомобиле «ГАЗель» и увидел, как его преследует неизвестная иномарка с иностранными номерами. По его словам, подозрительный автомобиль заблокировал ему дорогу, и из салона вышло несколько мужчин в масках. Нападавшие якобы избили работника, пристегнули его наручниками к кабине, после чего забрали выручку предприятия – около 40 тысяч гривен.

Когда полицейские стали разбираться в ситуации, выяснилось, что мужчина придумал историю о нападении и предоставил полицейским заведомо ложные показания, чтобы скрыть свое преступление. Работник забрал деньги предприятия и решил инсценировать свое ограбление. Он спрятал деньги в салоне, самостоятельно пристегнул руки к кабине служебного автомобиля и позвонил в полицию, придумав историю о нападении преступников. Во время осмотра деньги нашли в том же автомобиле.

Относительно инсценировщика начали уголовное производство по части 1 статьи 383 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение о совершении преступления»). Ему грозит наказание от назначения исправительных работ до лишения свободы на срок до двух лет. Также решается вопрос о предоставлении событию дополнительной квалификации.

Напомним, что ранее в Николаеве двух мужчин отправили на три года в тюрьму за инсценировку нападения и кражу сейфа с ₴100 тысячами с автозаправки.