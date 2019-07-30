Начальник отделения Госэкоинспекции Полтавщины требовал ₴100 тысяч взятки за «позитивные» результаты проверки предприятия

Начальник отделения Госэкоинспекции требовал «вознаграждение» за положительное заключение экологической проверки на частном предприятии. При получении 100 тысяч гривен его задержали сотрудники военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины, при содействии других ведомств.

Об этом сообщает Прокуратура центрального региона Украины.

Установлено, что чиновник в июне 2019 выдвинул незаконное требование представителям одного из кирпичных заводов Полтавщины. За 100 тысяч гривен взятки он обещал положительное решение по результатам проверок на предприятии и дальнейшей беспрепятственной хозяйственной деятельности.

30 июля 2019 вымогатель был разоблачен «на горячем» в рамках контроля за совершением преступления. Предмет преступления – 100 тысяч гривен взятки изъяты правоохранителями.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Также в суд готовится ходатайство о заключении пойманного на взятке служащего под стражу.

Напомним, в Николаевской области полиция задержала начальницу управления агропромышленного развития райгосадминистрации и главного специалиста из районного совета. Они вымогали талоны на бензин в качестве взятки. А в Киеве 23 июля задержали капитана Деснянского управления полиции и бывшего следователя полиции, которые вымогали от бизнесменов деньги за беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности.