Николаевские полицейские показали, как уничтожили изъятую взрывчатку и боеприпасы

В Николаеве полицейские взрывотехники на Терновском полигоне уничтожили боеприпасы и взрывчатые вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Среди прочего уничтожили противотанковую гранату ПГ-7, которую николаевец нашел на берегу реки Ингул в камышах. Также ликвидировали боеприпасы, которые изъяли из незаконного обращения. Среди уничтоженного: гранаты РГД, РГН, Ф-1, тротиловая шашка, пиротехнические средства военного назначения иностранного производства, порох.