Николаевские полицейские показали, как уничтожили изъятую взрывчатку и боеприпасы

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В Николаеве полицейские взрывотехники на Терновском полигоне уничтожили боеприпасы и взрывчатые вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Среди прочего уничтожили противотанковую гранату ПГ-7, которую николаевец нашел на берегу реки Ингул в камышах. Также ликвидировали боеприпасы, которые изъяли из незаконного обращения. Среди уничтоженного: гранаты РГД, РГН, Ф-1, тротиловая шашка, пиротехнические средства военного назначения иностранного производства, порох.

«Если вы нашли опасные предметы или владеете информацией о тех, кто их незаконно хранит, безотлагательно сообщайте об этом в полицию, пока это не привело к тяжелым последствиям. Берегите свою жизнь и жизнь близких!» - обратились в полиции к николаевцам.

 

Вадим Богданов

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