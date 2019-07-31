Николаевские полицейские показали, как уничтожили изъятую взрывчатку и боеприпасы

В Николаеве полицейские взрывотехники на Терновском полигоне уничтожили боеприпасы и взрывчатые вещества.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Среди прочего уничтожили противотанковую гранату ПГ-7, которую николаевец нашел на берегу реки Ингул в камышах. Также ликвидировали боеприпасы, которые изъяли из незаконного обращения. Среди уничтоженного: гранаты РГД, РГН, Ф-1, тротиловая шашка, пиротехнические средства военного назначения иностранного производства, порох.
«Если вы нашли опасные предметы или владеете информацией о тех, кто их незаконно хранит, безотлагательно сообщайте об этом в полицию, пока это не привело к тяжелым последствиям. Берегите свою жизнь и жизнь близких!» - обратились в полиции к николаевцам.