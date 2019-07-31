На Херсонщине предпринимателя пытали утюгом, а после забрали полмиллиона гривен, украшения и автомобиль

Иллюстрация В Херсонской области предпринимателя пытали утюгом и ножом, а после забрали у него полмиллиона гривен, украшения и автомобиль.

Об этом сообщает «UNN».

В Херсонской области группа неизвестных лиц в масках попала через открытое окно в дом частного предпринимателя. Мужчину вместе с семьей избили и связали.

Пострадавшего пытали утюгом и как минимум одно ранение ножом. В конечном итоге у него забрали более полумиллиона гривен, а также золотые украшения и автомобиль.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 187 УК Украины (Разбой).

Добавим, в Николаевской области полиция задержала начальницу управления агропромышленного развития райгосадминистрации и главного специалиста из районного совета. Они вымогали талоны на бензин в качестве взятки. А в Николаеве заново рассмотрели уголовное производство о вымогательстве с угрозами расправы в отношении предпринимателя, в котором двух обвиняемых оправдали, а долг признали реально существующим.