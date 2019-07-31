На Николаевщине конфликт односельчан из-за помидор закончился смертью мужчины

В Витовском районе Николаевщины 30 июля конфликт между местными жителями закончился смертью одного человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 20:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел района во время драки с односельчанином умер 47-летний мужчина. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и руководство Витовского отделения полиции.

Уже на месте происшествия полицейские установили, что между двумя односельчанами еще днем ​​возник словесный конфликт. А вечером потерпевший, находясь возле остановки общественного транспорта, увидел 23-летнего сына мужчины, с которым поссорился днем ​​и решил уже с ним выяснить отношения.

В ходе ссоры потерпевший начал размахивать кулаками, а молодой человек оттолкнул односельчанина. В результате 47-летний мужчина упал и перестал подавать признаки жизни.

Парень и прохожие начали оказывать мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали полицию, а также «скорую». Прибыв на место, медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

Сведения о событии внесены в Единый реестра досудебных расследований по признакам части 2 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

По согласованию с прокуратурой следователи задержали 23-летнего местного жителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

В ГУ Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию, что речь идет о конфликте в селе Константиновка, начавшегося из-за покупки партии помидор, которые позже не понравились покупателю.

Напомним, как в Одессе в конфликт двоих мужчин с охраной ночного клуба «Гранат» закончился дракой со смертельным исходом.