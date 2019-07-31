На Днепропетровщине прокурора подозревают в продаже арестованного урожая на ₴882 тысячи – ГБР проводит обыски

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований, Генинспекция ГПУ и сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в местной прокуратуре в Днепропетровской области, двух отделениях полиции и товарной бирже по делу о незаконной продаже прокурором арестованного посевов за 882 тысячи гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

«Причина: проверяем и устанавливаем обстоятельства уголовного преступления, вероятно, совершенного прокурором упомянутой прокуратуры», – написала она.

«А теперь - детали дела. Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продажи через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет любому распоряжаться этими посевами в любой способ до обнародования окончательного решения в уголовном производстве», – сообщила Варченко.

Первый замдиректора ГБР рассказала, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с фиическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысячи гривен, при том что ранее именно этот прокурор подавал в суд ходатайство об аресте этих посевов, которое было удовлетворено.

По данному факту следователи Центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование. Санкция части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований (ГБР) проводило обыски на таможенных постах аэропорта «Киев» (Жуляны) и «Запорожье», а также на запорожской таможне.