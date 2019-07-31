Обвиняемых в организации игорного бизнеса в Николаеве снова отдали под суд после оправдательного приговора

Игорное заведение на улице Соборной Херсонский апелляционный суд отменил оправдательный приговор четырем обвиняемым в организации в Николаеве незаконного игорного бизнеса и вернул дело на повторное рассмотрение в суде первой инстанции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«30 июля 2019 года постановлением Херсонского апелляционного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокурора и отменен приговор суда первой инстанции, которым оправдано четырех жителей Николаевской и Одесской областей, которые в 2016 году по предварительному сговору и с целью получения прибыли организовали незаконный игорный бизнес на территории города Николаева. Действия злоумышленников квалифицированы по ч.1 ст.203-2 УК Украины (незаконное занятие игорным бизнесом)», – говорится в сообщении.

Херсонский апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор и направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение.

Как известно, в 2018 году судья Заводского райсуда Николаева Сергей Щербина постановил оправдать обвиняемых Виталия Булавина, Юлию Витколовскую, Владимира Белгородского и Ирину Грозу, которых обвиняли в организации игорного бизнеса с 2016 года, в связи с недоказанностью совершения ими уголовного преступления.

Также напомним, что в Николаеве в конце 2016 года «объявили войну» нелегальному игорному бизнесу. В средине ноября в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино и провела обыски еще на 30 объектах игровой сети. Позже были закрыты еще несколько казино. После этого губернатор Николаевской области Алексей Савченко призвал всех, кто занимается игорным бизнесом в Николаеве, бежать.

Через время в Николаеве сотрудник прокуратуры отказался от взятки в 30 тысяч долларов США от организатора игорного бизнеса. Сотрудники прокуратуры и управления по защите экономики ГУНП в Николаевской области задержали за передачу взятки Виталия Булавина и Михаила Слуцкого прямо в здании следственного отдела прокуратуры области.