Украинские пограничники со стрельбой и погоней задержали контрабандистов, пытавшихся переправить в Венгрию партию сигарет

Иллюстрация Украинские пограничники задержали контрабандистов, пытавшихся переправить в Венгрию партию сигарет. Выполнять требования правоохранителей и останавливаться контрабандисты отказались, пограничники открыли предупредительный огонь, а затем начали стрелять по колесам.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Нарушителей заметил наряд инспекторов пограничной службы «Великая Паладь». Они пытались пересечь границу на микроавтобусе и внедорожнике, оба автомобиля марки «Митсубиси». Около автомобилей было обнаружено большое количество свертков в черном полиэтилене.

«Водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, совершая при этом опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих. Наряд произвел предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники произвели еще несколько выстрелов по колесам автомобилей», - сообщают в Госпогранслужбе.

Несмотря на пробитые колёса, водитель внедорожника смог скрыться. Правоохранители ищут злоумышленника. Микроавтобус и его водителя задержали.

На задержанного составлен протокол об админправонарушении по статье 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника ГПСУ) и статье 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы) КУоАП. Изъятые контрафактные табачные изделия пограничники передали сотрудникам Государственной фискальной службы.

Напомним, 28 июля, в пункт «Одесса-авиа» прибыл россиянин, которому было отказано в пропуске в Украину. Его товарищ пытался подкупить сотрудников ГПСУ. А Сокальский районный суд Львова был направлен обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Николаевской области, который пытался дать взятку сотруднику Госпогранслужбы. Также ранее в Киеве на квартирной краже задержали уроженца Николаевщины, который находился в розыске за подобные преступления.