Полиция задержала двух жителей Николаевщины, которые незаконно спиливали деревья в посадке

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В Николаевской области, возле села Ивановка Арбузинского района задержали двух мужчин возрастом 20 и 32 года, которые незаконного спиливали деревья в полезащитной лесополосе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О злоумышленниках в полицию сообщил местный житель. На месте полицейские вместе с экологом обнаружили двух мужчин, которые спиливали ясени. По предварительной оценке, сумма ущерба превышает 54 тысячи гривен. Следователи полиции изъяли орудие преступления – бензопилу, емкости с топливом и древесину. Начато уголовное производство по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса Украины («Незаконная порубка леса»).

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали браконьера с уловом в 64 рыбины

Вадим Богданов

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