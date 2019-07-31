На Николаевщине во дворе заброшенного дома обнаружили четыре теплицы, в которых выращивали коноплю

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В Вознесенском районе Николаевщины во дворе заброшенного дома обнаружили плантацию, на которой находились четыре большие теплицы с коноплей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полиции отметили, что плантацию нашли в ходе раскрытия тяжкого преступления. Полицейские обнаружили около 200 кустов конопли и несколько десятков килограммов высушенных растений.

Сейчас начаты уголовные производства о незаконном производстве наркотиков и выращивании конопли. Полиция ищет причастных к выращиванию конопли.

Напомним, что ранее у жителя Вознесенска во дворе дома нашли и изъяли более 200 кустов конопли.

Вадим Богданов

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